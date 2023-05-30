Son dakika | TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü! Başkent'i her yağışta sel götürüyor
Son dakika haberi... Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.
TOBB 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.
BAŞKENT'İ HER YAĞIŞTA SEL GÖTÜRÜYOR
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.
SİNCAN'DA HORTUM
Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN
Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
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