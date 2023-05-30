Son dakika | TOBB Genel Kurulu’nda platform çöktü! Başkent’i her yağışta sel götürüyor

TOBB 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

BAŞKENT'İ HER YAĞIŞTA SEL GÖTÜRÜYOR

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.