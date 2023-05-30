Eskişehir'de akılalmaz görüntüler! CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı
Eskişehir’de AK Parti il binasına giden bir kadın, CHP’li ve HDP’liler tarafından saldırıya uğradı. CHP seçim bürosu önündeki olayın büyümesiyle birlikte CHP’liler, insanları ve kamera kaydını alan kişileri dağıtmaya çalıştı.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafer elde etti.
Seçimlerin ardından Eskişehir'den gelen görüntüler ise adeta pes dedirtti.
AK PARTİLİ KADINA ÇİRKİN SALDIRI
AK Parti il binasına giden bir kadın, CHP seçim bürosu önünden geçtiği sırada CHP ve HDP'lilerin saldırısına uğradı.
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