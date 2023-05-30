30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eskişehir'de akılalmaz görüntüler! CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı

Eskişehir'de akılalmaz görüntüler! CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
ABONE OL
Eskişehir’de akılalmaz görüntüler! CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı

Eskişehir’de AK Parti il binasına giden bir kadın, CHP’li ve HDP’liler tarafından saldırıya uğradı. CHP seçim bürosu önündeki olayın büyümesiyle birlikte CHP’liler, insanları ve kamera kaydını alan kişileri dağıtmaya çalıştı.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafer elde etti.

Seçimlerin ardından Eskişehir'den gelen görüntüler ise adeta pes dedirtti.

AK PARTİLİ KADINA ÇİRKİN SALDIRI

AK Parti il binasına giden bir kadın, CHP seçim bürosu önünden geçtiği sırada CHP ve HDP'lilerin saldırısına uğradı.

KAYIT YAPANLARI DAĞITMAYA ÇALIŞTILARI

Olayın büyümesiyle birlikte CHP'liler, insanları ve kamera kaydını alan kişileri dağıtmaya çalıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA