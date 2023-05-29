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Siirt'te PKK'ya ağır darbe: Telsizler ve patlama düzenekleri ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Siirt’te PKK’ya ağır darbe: Telsizler ve patlama düzenekleri ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı personellerince bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda el telsizleri ve patlama düzenekleri ele geçirildi.

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