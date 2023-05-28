AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
"AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olurken, rekor miktarda oy aldığı iller de dikkat çekti. Peki, AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
"AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Peki, AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunca oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 39 ilde Erdoğan yüzde 60'ın üzerinde oy alması dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Hatay Defne seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Defne seçim sonucu ve oy oranı
- Yeni Kabinede hangi isimler olacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman açıklanacak? Bakan isimleri...
- İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız?
- Kılıçdaroğlu istifa mı etti, görevinden ayrıldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa mı edecek, açıklama geldi mi?
- Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte? Yerel seçimler 2024 yılında mı yapılacak?
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...
- Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?