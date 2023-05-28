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AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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AK Parti’nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?

"AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olurken, rekor miktarda oy aldığı iller de dikkat çekti. Peki, AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?

"AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Peki, AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunca oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 39 ilde Erdoğan yüzde 60'ın üzerinde oy alması dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il Bayburt oldu.

Bayburt: Yüzde 82.45

Gümüşhane: Yüzde 78.54

Çankırı: Yüzde 76.76

Yozgat: Yüzde 76.36

Rize: Yüzde 75. 86

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