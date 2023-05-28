"AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci tur yapıldı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Peki, AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller hangileri? AK Parti hangi ilden en fazla oyu aldı?