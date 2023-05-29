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Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Başkan Erdoğan’ın zaferi sonrası Ayasofya’da namaz kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Türkiye bir kez daha Başkan Erdoğan'ı tercih etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından vatandaşlar kötü hava koşullarına aldırış etmeden sabah namazını kılmak için Ayasofya'ya akın etti.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.

Daha önce 16 kez seçim kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seeçimlerinde 17. zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının nihayi sonuca varmasıyla Başkan Erdoğan'ın tüm destekçileri ve sevenleri sokaklara döküldü. Yurdun dört bir yanında sevinçle kutlamalar yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın ihtişamlı balkon konuşmasının ardından kutlamalar devam etti.

AYASOFYA'DA ZAFER DUASI!

Sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne akın etti.

Sağanak yağışa rağmen İstanbul'un ilçelerinden ve çevre illerden gelenler sabah namazını Ayasofya'da kılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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