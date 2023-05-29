Başkan Erdoğan’ın zaferi sonrası Ayasofya’da namaz kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.

Daha önce 16 kez seçim kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seeçimlerinde 17. zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının nihayi sonuca varmasıyla Başkan Erdoğan'ın tüm destekçileri ve sevenleri sokaklara döküldü. Yurdun dört bir yanında sevinçle kutlamalar yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın ihtişamlı balkon konuşmasının ardından kutlamalar devam etti.