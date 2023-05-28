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CHP medyasından Erdoğan'ın zaferine yönelik manşetler: Adam yine kazandı! Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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CHP medyasından Erdoğan’ın zaferine yönelik manşetler: Adam yine kazandı! Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor

Ülkemizde gerçekleşen tarihi seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak seçimleri kazandı. Seçimlerin başından sonuna kadar yaptığı yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren CHP medyasından Sözcü, Başkan Erdoğan'ın zaferini "Adam yine kazandı" manşetiyle gördü. Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla tanınan Nevşin Mengü "Adam kazandı… Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadeleriyle muhalefete yüklendi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

SON ANLARA KADAR KILIÇDAROĞLU'NU ÖNDE GÖSTERDİLER

Seçimlere yönelik yayın yasağının kaldırılmasının ardından seçim sonuçlarını yayınlamaya başlayan kanallardan olan CHP medyası da Anka ajansından aldığı verileri ekrana yansıtıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu son anlara kadar önde gösterdi.

"ADAM YİNE KAZANDI"

Ancak sandık açılma oranının yüzde 85'lere yaklaşmasının ardından Başkan Erdoğan'ı önde gösteren CHP kanallarında Sözcü, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine "Adam yine kazandı" manşetini attı.

"MUHALEFET İÇİN MUHASEBE ZAMANI"

Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü yaptığı paylaşımda "Adam kazandı… Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2018 seçimlerini kaybeden Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Adam kazandı" demesinin ardından CHP medyasının yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

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