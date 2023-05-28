CHP medyasından Erdoğan'ın zaferine yönelik manşetler: Adam yine kazandı! Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor
Ülkemizde gerçekleşen tarihi seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak seçimleri kazandı. Seçimlerin başından sonuna kadar yaptığı yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren CHP medyasından Sözcü, Başkan Erdoğan'ın zaferini "Adam yine kazandı" manşetiyle gördü. Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla tanınan Nevşin Mengü "Adam kazandı… Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadeleriyle muhalefete yüklendi. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.
SON ANLARA KADAR KILIÇDAROĞLU'NU ÖNDE GÖSTERDİLER
Seçimlere yönelik yayın yasağının kaldırılmasının ardından seçim sonuçlarını yayınlamaya başlayan kanallardan olan CHP medyası da Anka ajansından aldığı verileri ekrana yansıtıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu son anlara kadar önde gösterdi.
"ADAM YİNE KAZANDI"
Ancak sandık açılma oranının yüzde 85'lere yaklaşmasının ardından Başkan Erdoğan'ı önde gösteren CHP kanallarında Sözcü, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine "Adam yine kazandı" manşetini attı.
"MUHALEFET İÇİN MUHASEBE ZAMANI"
Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü yaptığı paylaşımda "Adam kazandı… Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
2018 seçimlerini kaybeden Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Adam kazandı" demesinin ardından CHP medyasının yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?
- Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...
- Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?
- MÜŞAHİT para alıyor mu? YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?
- YSK ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2023! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...
- Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı nasıl? 28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü? Maraş, Adıyaman, Urfa...
- SEÇİM YAYIN YASAĞI kalktı mı? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK son dakika açıklaması!
- ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?
- Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?