ANADOLU AJANSI CANLI SEÇİM SONUÇLARI! 13. Cumhurbaşkanı açıklandı mı, hangi aday kazandı? 28 Mayıs ikinci tur AA seçim sonuçları oy oranları!
AA canlı yayın seçim sonuçları! 13. Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs seçimlerinin ardından bugün, yeniden sandık başına giderek oyunu kullanacak. Oy işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarında olacak. İşte, 28 Mayıs 2023 Anadolu Ajansı seçim sonuçları...
Anadolu ajansı ikinci tur seçim sonuçları canlı takip ekranı! Türkiye, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs 2023 Pazar sabahı sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışıyor. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını belirledi. Peki seçim sonuçları açılandı mı, ne zaman açklanacak? İşte, AA canlı seçim sonuçları...
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağını 18.30 itibarı ile kaldırmıştı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları belli olmaya başlayacak.
İŞTE DAKİKA DAKİKA 28 MAYIS SEÇİM SONUCUYLA İLGİLİ GELİŞMELER
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Açılan Sandık %33,25 (+6,23)
%58,35 Erdoğan (-1,08)
%41,65 Kılıçdaroğlu (+1,08)
28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
*Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.
*Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
*Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.
İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.
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