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Son dakika: Türkiye sandık başında! Başkan Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Son dakika: Türkiye sandık başında! Başkan Erdoğan İstanbul’da oyunu kullandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri vesilesiyle Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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