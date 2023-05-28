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Türkiye 2. tur için sandık başında! YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Türkiye 2. tur için sandık başında! YSK Başkanı Yener’den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi.

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