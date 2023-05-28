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Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek? 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı?

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Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek? 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı?

13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler bugün sandık başına giderken yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma süreci son buldu. 1 milyon 912 bin 30 kişi yurt dışında destekledikleri adaya oy verdi. Peki yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek? 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı?

Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Saat 08.00 ila 17.00 aralığında ülke içinde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi sürecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar ise 24 Mayıs'ta oy kullanma işlemlerini tamamladılar. Ülke içerisine giren yurt dışı oylarına dair detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.

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