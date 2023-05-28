Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek? 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı?

Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Saat 08.00 ila 17.00 aralığında ülke içinde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi sürecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar ise 24 Mayıs'ta oy kullanma işlemlerini tamamladılar. Ülke içerisine giren yurt dışı oylarına dair detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı? İşte merak edilenler...