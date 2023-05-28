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Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?

Alkol satışı saat kaça kadar yasak sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim yasakları sebebiyle alkol satış yasağı ne zaman kadar devam edecek araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?

Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 28 Mayıs seçim yasaklarının arasında en çok merak edilenlerden biri de alkol satış yasağı oldu. YSK'ya gözler çevrilirken detaylar da araştırılıyor. Peki bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?

SEÇİM GÜNÜ ALKOL YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇA KADAR?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkol satışı yasak olacak.

Seçim günü yasakları YSK tarafından açıklandı. Buna göre;

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içecek satışı yasak olacak. Yapılan açıklamaya göre; Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç kimse, yerleşim yerlerinde silah taşıyamayacak. Öte yandan 28 Mayıs 2023 Pazar günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Bunun dışında Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabileceği aktarıldı.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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