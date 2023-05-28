Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?

Seçim günü yasakları YSK tarafından açıklandı. Buna göre;

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içecek satışı yasak olacak. Yapılan açıklamaya göre; Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç kimse, yerleşim yerlerinde silah taşıyamayacak. Öte yandan 28 Mayıs 2023 Pazar günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Bunun dışında Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabileceği aktarıldı.