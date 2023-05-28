Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde oylar kullanıldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde heyecan dorukta. Hem ülke içinde hem de yurt dışında oy verme işlemi son buldu. Peki kim yüzde kaç oy aldı? İşte tüm detaylar...