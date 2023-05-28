Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?
Yurt dışı oy sayımına ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. 24 Mayıs itibarıyla son bulan yurt dışı oyları bugün sayılan sandıklar arasında yerini alacak. İkinci tur seçimlerinde yurt dışında oy kullanan vatandaşların sayısı 1 milyon 895 bin 430 kişiye ulaştı. Peki 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?
28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde oylar kullanıldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde heyecan dorukta. Hem ülke içinde hem de yurt dışında oy verme işlemi son buldu. Peki kim yüzde kaç oy aldı? İşte tüm detaylar...
YURT DIŞI OYLARI KULLANILDI!
Yurt dışında oy verme işlemleri tamamlandı. 28 Mayıs günü 2. tur için sandığa giden seçmen, yurtdışındaki oylar da araştırıyor. Gümrük kapılarında oy kullanma süreci 17.00'ye kadar devam etti.
YURT DIŞINDA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurtiçi ve yurt dışında vatandaşların katılımıyla gerçekleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ve başkan Ahmet Yener'in açıklamaları ile takip edilen süreçte oylar araştırılıyor.
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YURT DIŞI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanan yurtiçi seçmeninin oy verme işlemlerini tamamlaması ardından oy sayımı başlayacak. İlk veriler saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından paylaşılmaya başlıyor.
Yayın yasağının kaldırılması ardından Yüksek Seçim Kurulu, yurtiçi ve yurt dışı oylarını açılan sandık oranı ile birlikte yayın organları ile paylaşacak.
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- Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?
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