RTÜK'ten son dakika "seçim yasağı" açıklaması
Son dakika | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda medyadan azami dikkat beklediklerini bildirerek, "Seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesi yasak kapsamındadır" ifadelerine yer verdi.
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