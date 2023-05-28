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RTÜK'ten son dakika "seçim yasağı" açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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RTÜK’ten son dakika seçim yasağı açıklaması

Son dakika | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda medyadan azami dikkat beklediklerini bildirerek, "Seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesi yasak kapsamındadır" ifadelerine yer verdi.

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