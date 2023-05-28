YSK ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2023! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...
"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi bugün sabah saatlerinden itibaren bir kez daha sandık başına gitti. 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da tamamlandı ve Türkiye genelinde tüm sandıklar kapandı. Sandık sonuçları için YSK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...
"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...
SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Oy kullanma işlemleri 17:00'da tamamlandıktan sonra yurt dışı ve yurt içi oyların sayımına başlanacak. Seçim yasağı kalktıktan sonra YSK tarafından ilk veriler yayınlanacak. Yalnızca cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu oy pusulalarının okunması daha kolay olduğundan sonuçların 14 Mayıs seçimlerine göre daha erken ilan edilmesi bekleniyor.
ÜLKE GENELİNDE TÜM SANDIKLAR KAPANDI
14 Mayıs'ta yurt içinde 191 bin 885 sandık kurulmuş, yurt dışındaki sandıklarla birlikte 196 bin 999 sandıkta oy kullanılmıştı. Bugün yurt genelinde kurulan sandıklarda vatandaşlar oy kullanma işlemlerini 08:00 – 17:00 saatleri arasında tamamladı. Türkiye genelinde saat 17:00'de oy kullanma işlemleri tamamlandı ve tüm sandıklar kapandı.
YSK BAŞKANI'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin sıkıntısız devam ettiğini bildirerek 2. Tur seçim sonuçlarının 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre daha erken açıklanabileceğini bildirdi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Yener, bu seçimde yalnızca cumhurbaşkanı adaylarının yarıştığını, bu sebeple seçimin daha erken sonuçlanacağını öngördü.
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
YSK'nın açıklamasına göre sabah saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17:00'de son bulacak. Bu saatten sonra sandık başına giden seçmenler oy kullanamayacak.
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