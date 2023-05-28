YSK ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2023! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...

"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...