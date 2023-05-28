Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı nasıl? 28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü? Maraş, Adıyaman, Urfa...

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.