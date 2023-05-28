Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı nasıl? 28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü? Maraş, Adıyaman, Urfa...
28 Mayıs 2023 Pazar 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oyları için seçmenler sandık başına gitti. Vatandaşlar arama motorlarında "Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı kaç?" "28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı kaç sorusunun cevabı merak ediliyor. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte seçmenler yeniden sandık başına gitti. Oy sayımları için araştırmalar başladı. Peki 28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü? İşte konuya ilişkin merak edilenlerin cevapları...
DEPREM BÖLGESİ OY VERME KATILIM YÜZDESİ KAÇ?
Deprem bölgesinde vatandaşların katılım oranı YSK tarafından açıklanan verilerle netleşecek. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye geneli katılım oranını açıklayacak. Türkiye genelinin yanı sıra afet bölgesinde kalan illerin de katılım oranları açıklanacak. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Daha sonra YSK yayın yasağı hakkında bilgiler verdikten sonra yasak kalkmış olacak.
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.
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