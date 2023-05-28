28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan zafer sonrası vatandaşlara teşekkür: Teşekkürler İstanbul! Teşekkürler Türkiye!

Emine Erdoğan'dan zafer sonrası vatandaşlara teşekkür: Teşekkürler İstanbul! Teşekkürler Türkiye!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan zafer sonrası vatandaşlara teşekkür: Teşekkürler İstanbul! Teşekkürler Türkiye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda açıklamada bulundu. Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın zafer konuşması yaptığı anlara ilişkin "Teşekkürler İstanbul! Teşekkürler Türkiye!” notunu düştü. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA