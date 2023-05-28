Mühür taşarsa, zarf tam kapanmazsa oy geçersiz mi sayılır? Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs doğru oy kullanma rehberi!
"Hangi oylar geçersiz sayılıcak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca seçmen, 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur seçimi için yeniden sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Ancak oy kullanırken bazı dikkat edilmesi gerek noktalar bulunuyor. Peki, Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi? İşte, geçerli oy kullanma rehberi...
"Doğru ve geçerli oy nasıl kullanlır?" sorusunun cevabı haberimizde. Zarfın ıslatılarak kapatılması ya da tam kapanmaması durumunda oyların geçersiz sayılıp sayılmayacağı merak konusu oluyor. Milyonlarca seçmen 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur seçimi için yeniden oy kullanacak. Oy kullanan seçmenler, konuya dair detayları sorguluyor. Peki, Mühür taşarsa, zarf tam kapanmazsa oy geçersiz mi sayılır? Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi?
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.
PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ OLUR?
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?
Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.
ZARF TAM KAPANMAZSA OY GEÇERSİZ SAYILIR MI?
Zarfın açık kalması oy geçerliliğini etkilemez. Herhangi bir sorun olmadan oyunuz geçerli sayılacaktır.
ISLATILARAK KAPATILAN ZARFTAKİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR MI?
Sosyal medyada zarfların yalanarak kapatılması durumunda oyun geçersiz sayılacağına dair iddialar ortaya atıldı.
Zarfın ıslatılarak kapatılması oyu geçersiz kılmıyor. Oy sayım esnasında ıslatılarak kapatılan zarfı açarken kazaen yırtılması durumunda da oylar geçerli sayılır.
298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" zarf konusundaki hükümleri de içeriyor.
Kanunun 75. maddesi oy kabinindeki davranışlar hakkındaki hükümleri içeriyor. Madde şöyle:
"Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır."
YSK'nın yayınladığı kanunda zarfı yalayarak yapıştırmak üzerine teşvik edici veya caydırıcı bir hüküm yok. Oy pusulasını koyduğunuz zarfın kapanması yeterliyken, zarfın açık kalması da oyunuzu geçersiz saymıyor.
Diğer bir endişe de oy kullanımı esnasında zarfın yırtılma durumunda ne olacağı. 298 sayılı kanunun 101. maddesinde oyunuzu geçersiz kılmayacak durumlar listelenmiş. Bu maddeye göre zarfınızın "bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması" oyunuzu geçersiz kılmıyor.
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- Mühür taşarsa, zarf tam kapanmazsa oy geçersiz mi sayılır? Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs doğru oy kullanma rehberi!
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