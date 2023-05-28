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Son dakika: Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Son dakika: Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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