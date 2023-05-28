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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda 15 bini aşkın oy kullanıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda 15 bini aşkın oy kullanıldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya devam ediyor.

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