28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!

Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023
ABONE OL
Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!

"Sandığımdan hangi adaya yüzde kaç oy çıktı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı arasında gerçekleşleşiyor. Sandık başına giderek oyun kullanan milyonlarca seçmen oy kullandıkları sandıktan kime kaç oy çıktığını sorguluyor. Peki, 28 Mayıs sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı? İşte, detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları! Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur, seçimleri sonrası belli olacak. Milyonlarca seçmen sandık başına girecek yeniden oy kullanmaya başladı. Oy işlemlerinin ardından hangi sandıktan kime oy çıktığı merak konusu oldu. Peki, 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? İşte, oy oranları...

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

SANDIĞIMDAN KİME YÜZDE KAÇ OY ÇIKTI?

28 Mayıs seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Sandık sonuçları ise YSK'nın resmî sitesinden öğrenilebilecek.

YSK SANDIK SORGULAMA EKRANI!

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA