Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları! Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur, seçimleri sonrası belli olacak. Milyonlarca seçmen sandık başına girecek yeniden oy kullanmaya başladı. Oy işlemlerinin ardından hangi sandıktan kime oy çıktığı merak konusu oldu. Peki, 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? İşte, oy oranları...

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.