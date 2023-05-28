Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!
"Sandığımdan hangi adaya yüzde kaç oy çıktı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı arasında gerçekleşleşiyor. Sandık başına giderek oyun kullanan milyonlarca seçmen oy kullandıkları sandıktan kime kaç oy çıktığını sorguluyor. Peki, 28 Mayıs sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı? İşte, detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları! Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur, seçimleri sonrası belli olacak. Milyonlarca seçmen sandık başına girecek yeniden oy kullanmaya başladı. Oy işlemlerinin ardından hangi sandıktan kime oy çıktığı merak konusu oldu. Peki, 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? İşte, oy oranları...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.
YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.
SANDIĞIMDAN KİME YÜZDE KAÇ OY ÇIKTI?
28 Mayıs seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Sandık sonuçları ise YSK'nın resmî sitesinden öğrenilebilecek.
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
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- Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!
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