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SEÇİM YAYIN YASAĞI kalktı mı? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK son dakika açıklaması!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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SEÇİM YAYIN YASAĞI kalktı mı? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK son dakika açıklaması!

"Seçim yayın yasağı ne zaman bitiyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayan ikinci tur seçimleri ile seçim yayın yasağının ne zaman biteceği merak konusu oluyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, yayın yasağı nedir? Seçim yayın yasağı saat kaçta bitiyor? İşte, YSK açıklaması...

"Yayın yasağı ne zaman bitecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Şimdi ise yayın syasağının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, Seçim yayın yasağı saat kaçta bitiyor? İşte, YSK Başkanı Yener'den son açıklama...

YSK BAŞKANI AHMET YENER'DEN AÇIKLAMA!

2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yener'in açıklamaları şu şekilde;

"28 Mayıs pazar günü cumhurbaşkanlığı oylamasını 2. turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da, hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.

"DAHA ERKEN SONUÇLANACAK"

14 Mayıs'taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz.

Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır."

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

28 MAYIS YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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