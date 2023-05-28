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AK Parti'den sandık uyarısı: Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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AK Parti’den sandık uyarısı: Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım

Son dakika haberi | Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Seçimle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım." uyarısında bulundu.

Türkiye 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması için milyonlarca vatandaş sandıklara koşarken, saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi.

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçimini yaparken; AK Parti'den sandıklara sahip çıkılması konusunda uyarı geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım." dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in o paylaşımı
Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım. Sandıklara sahip çıkmak, Türkiye'nin gücüne güç katmaktır...

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