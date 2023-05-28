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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" dedi.

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