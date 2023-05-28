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Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?

"Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 81 ilde oy verme işleminin tamamlanması ve YSK'nın seçim sonuçlarına dair yayın yasağını kaldırması ardından, Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçlarına dair son dakika verileri gelmeye başladı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?

"Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanının belirleneceği tarihi seçim için vatandaşlar tercihini yaptı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?

Sandıkların yüzde 98.33'ü açıldı. Sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,1; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,9 oranında oy aldı.

2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye Başbakanlığı yapan Erdoğan, iki dönemdir Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

"MİLLETİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İstanbul ile yola çıktık, İstanbul ile yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı başka Üsküdar bir başka İstanbul başka. Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İki bayram arasında bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Kadınlarımızı, gençlerimizi, AK Parti'ye gönül verenleri tebrik ediyorum. Yurt içi ve dışında sandıklara koşan herkesi tebrik ediyorum.
Bize ülkeyi 5 yıl daha yönetmeyi tevdi eden ülkemin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl olduğu gibi. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz.

"BAY BAY BAY KEMAL"

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye teşekkür: Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Artık 3'leye biliriz Bay Bay Bay Kemal!

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