Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır görev yapıyor?

"MİLLETİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İstanbul ile yola çıktık, İstanbul ile yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı başka Üsküdar bir başka İstanbul başka. Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İki bayram arasında bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Kadınlarımızı, gençlerimizi, AK Parti'ye gönül verenleri tebrik ediyorum. Yurt içi ve dışında sandıklara koşan herkesi tebrik ediyorum.

Bize ülkeyi 5 yıl daha yönetmeyi tevdi eden ülkemin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl olduğu gibi. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz.