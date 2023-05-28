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Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

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