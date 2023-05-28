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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik yağıyor! Katar, Macaristan...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağıyor! Katar, Macaristan...

Son dakika haberine göre 28 Mayıs seçimlerinde oy sayma işleminde sona yaklaşılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürüyor. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban'dan tebrik geldi.

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