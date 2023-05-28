CHP medyasında bir seçim klasiği! Kılıçdaroğlu'nu önde gösterip vatandaşları saatlerce kandırdılar! Erdoğan öne geçince hava durumu yayını...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir oy farkı atarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. YSK'nın 18.15'de yayın yasağını kaldırması sonrası her seçimde olduğu gibi algı operasyonlarına başlayan KRT, Sözcü, Halk TV gibi CHP fondaşı kanallar uzun bir süre Kemal Kılıçdaroğlu'nu yarışta önde gösterdi. Aslında seçimi baştan sona önde götüren isim Başkan Erdoğan olurken bu kanallar vatandaşları kandırıp CHP destekçisi vatandaşlara umut verdi. Ancak sandık açılma oranları yüzde 85'i gösterdiğinde yalanlarından vazgeçen kanallar Başkan Erdoğan'ı önde gösterdi. Diğer yandan Halk TV Başkan Erdoğan'ın öne geçmesinin ardından hava durumu yayınına geçti. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandıklara gitti.
CHP MEDYASI YİNE ŞAŞIRTMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre açık ara önde tamamladı. Yarışı başından sonuna kadar önde götüren ismin Başkan Erdoğan olmasına rağmen CHP medyası yine şaşırtmadı.
ANKA'DAN MANİPÜLASYON!
CHP'ye ait ANKA ajansı da aktardığı verilerle seçimi manipüle ederek yayınladığı seçim sonuçlarıyla vatandaşları aldattı. ANKA seçimin en başından itibaren Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi.
SEÇİM SONUNA DOĞRU ERDOĞAN'I ÖNDE GÖSTERDİLER
Bu kanallarda diğer haber kanallarına inanılmaması gerektiğine yönelik ifadeler kullanılırken açılan sandık oranı yüzde 90'lara yaklaşınca Anka Haber Ajansının verilerini paylaşan CHP kanalları Recep Tayyip Erdoğan'ı önde göstermeye başladı.
HAVA DURUMU YAYININA BAŞLADILAR
Seçimin ilk anlarından itibaren yarışı önde götüren Başkan Erdoğan'ın başarısını gölgeleyerek ve vatandaşları kandırarak yayın yapan kanallardan biri olan Halk TV, kendi elindeki verilere göre Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmesinin ardından hava durumu yayınlamaya başladı.
BASİT ALGI OPERASYONU
Her seçimde aynı yolu deneyen ve birkaç saat bile gizlenemeyecek olan verileri kullanarak ekrandaki milyonları kandırma yoluna giden ve CHP seçmenini ümitlendiren bu kanallar yine basit bir algı operasyonuna kalkıştı.
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