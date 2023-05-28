CHP medyasında bir seçim klasiği! Kılıçdaroğlu’nu önde gösterip vatandaşları saatlerce kandırdılar! Erdoğan öne geçince hava durumu yayını...

CHP MEDYASI YİNE ŞAŞIRTMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre açık ara önde tamamladı. Yarışı başından sonuna kadar önde götüren ismin Başkan Erdoğan olmasına rağmen CHP medyası yine şaşırtmadı.

ANKA'DAN MANİPÜLASYON!

CHP'ye ait ANKA ajansı da aktardığı verilerle seçimi manipüle ederek yayınladığı seçim sonuçlarıyla vatandaşları aldattı. ANKA seçimin en başından itibaren Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi.