Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?

BALKON KONUŞMASI NEEREDE OLACAK?

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk kez bir balkon konuşmasına şahit olacak. Diğer tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Başkan Erdoğan, bu seçimde halka Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden hitap edecek.