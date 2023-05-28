Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?
13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında, "Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?
Başkan Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. Oyların sayılmaya başlamasıyla birlikte arama motorlarında "Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede olacak?" aratılması hız kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
BALKON KONUŞMASI NEEREDE OLACAK?
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk kez bir balkon konuşmasına şahit olacak. Diğer tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Başkan Erdoğan, bu seçimde halka Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden hitap edecek.
Külliye önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA BALKON HAZIR
Oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ise hummalı bir çalışma sürüyor.
Seçimlerde bir gelenek haline gelen Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması için alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.
ALANA SES SİSTEMİ KURULDU
Görevliler tarafından il başkanlığı önüne ses sistemi kurulduğu görüldü.
Balkonda arka tarafta bulunan bölümde 'Teşekkürler Türkiye', 'Teşekkürler İstanbul' yazıları dikkat çekti.
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