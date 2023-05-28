Karadeniz'de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı
Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz bölgesinde şuan önlerde. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...
Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 28 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti.
Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre; Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...
ARTVİN:
Recep Tayyip Erdoğan: 51.11
Kemal Kılıçdaroğlu: 48.89
RİZE:
Recep Tayyip Erdoğan: 76.71
Kemal Kılıçdaroğlu: 23.29
BAYBURT
Recep Tayyip Erdoğan: 82.54
Kemal Kılıçdaroğlu: 17.46
TRABZON
Recep Tayyip Erdoğan: 70.47
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.53
GÜMÜŞHANE:
Recep Tayyip Erdoğan: 79.02
Kemal Kılıçdaroğlu: 20.98
GİRESUN
Recep Tayyip Erdoğan: 64.53
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.47
ORDU:
Recep Tayyip Erdoğan: 67.37
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.63
TOKAT
Recep Tayyip Erdoğan: 66.12
Kemal Kılıçdaroğlu: 33.88
AMASYA
Recep Tayyip Erdoğan: 60.49
Kemal Kılıçdaroğlu: 39.51
SAMSUN
Recep Tayyip Erdoğan: 68.21
Kemal Kılıçdaroğlu: 31.79
SİNOP
Recep Tayyip Erdoğan: 65.32
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.68
ÇORUM:
Recep Tayyip Erdoğan: 67.39
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.61
KASTAMONU:
Recep Tayyip Erdoğan: 70.14
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.86
BARTIN:
Recep Tayyip Erdoğan: 60.61
Kemal Kılıçdaroğlu: 39.39
KARABÜK:
Recep Tayyip Erdoğan: 64.67
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.33
ZONGULDAK:
Recep Tayyip Erdoğan: 55.58
Kemal Kılıçdaroğlu: 44.42
DÜZCE
Recep Tayyip Erdoğan: 72.14
Kemal Kılıçdaroğlu: 27.86
BOLU:
Recep Tayyip Erdoğan: 65.15
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.58
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