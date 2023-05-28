28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Karadeniz'de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı

Karadeniz'de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
ABONE OL
Karadeniz’de ikinci tur seçim sonuçları! Sandıklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı

Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz bölgesinde şuan önlerde. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 28 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti.

Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre; Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...

ARTVİN:

Recep Tayyip Erdoğan: 51.11
Kemal Kılıçdaroğlu: 48.89

RİZE:

Recep Tayyip Erdoğan: 76.71
Kemal Kılıçdaroğlu: 23.29

BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan: 82.54
Kemal Kılıçdaroğlu: 17.46

TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan: 70.47
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.53

GÜMÜŞHANE:

Recep Tayyip Erdoğan: 79.02
Kemal Kılıçdaroğlu: 20.98

GİRESUN

Recep Tayyip Erdoğan: 64.53
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.47

ORDU:

Recep Tayyip Erdoğan: 67.37
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.63

TOKAT

Recep Tayyip Erdoğan: 66.12
Kemal Kılıçdaroğlu: 33.88

AMASYA

Recep Tayyip Erdoğan: 60.49
Kemal Kılıçdaroğlu: 39.51

SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan: 68.21
Kemal Kılıçdaroğlu: 31.79

SİNOP

Recep Tayyip Erdoğan: 65.32
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.68

ÇORUM:

Recep Tayyip Erdoğan: 67.39
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.61

KASTAMONU:

Recep Tayyip Erdoğan: 70.14
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.86

BARTIN:

Recep Tayyip Erdoğan: 60.61
Kemal Kılıçdaroğlu: 39.39

KARABÜK:

Recep Tayyip Erdoğan: 64.67
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.33

ZONGULDAK:

Recep Tayyip Erdoğan: 55.58
Kemal Kılıçdaroğlu: 44.42

DÜZCE

Recep Tayyip Erdoğan: 72.14
Kemal Kılıçdaroğlu: 27.86

BOLU:

Recep Tayyip Erdoğan: 65.15
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.58

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA