Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan rüzgarı!

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonuçları sandıkların kapanmasının ardından deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Elazığ, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye) nasıl oluştu? Seçime dair en çok merak edilen konulardan biri olan deprem bölgesindeki seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz....