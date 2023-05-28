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Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan rüzgarı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan rüzgarı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha çok oy aldığı deprem bölgesindeki vatandaşlara hakaretler yağdıran CHP'lilerin tavrının ardından ikinci turdaki seçim sonuçları merak edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonuçları sandıkların kapanmasının ardından deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Elazığ, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye) nasıl oluştu? Seçime dair en çok merak edilen konulardan biri olan deprem bölgesindeki seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz....

SONUÇLARIN GELDİĞİ İLLER

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUCU

14 MAYIS SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,88
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20

28 MAYIS İKİNCİ TUR SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: %75.43

Kemal Kılıçdaroğlu: %24.57

HATAY SEÇİM SONUCU

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %49.85

Kemal Kılıçdaroğlu: %50.15

ADIYAMAN SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %69.09

Kemal Kılıçdaroğlu: %30.91

DİYARBAKIR SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26,48

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %28.55

Kemal Kılıçdaroğlu: %71.45

GAZİANTEP SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,76
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,65

28 MAYIS İKİNCİ TUR SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: %62.76

Kemal Kılıçdaroğlu: %37.24

ŞANLIURFA SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde %63.85

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,06

28 MAYIS İKİNCİ TUR SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: %64.91

Kemal Kılıçdaroğlu: %35.09

MALATYA SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,02

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %72.04

Kemal Kılıçdaroğlu: %27.96

ADANA SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,89
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,92

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %47.21
Kemal Kılıçdaroğlu: %52.79

ELAZIĞ SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %48.77

Kemal Kılıçdaroğlu: %51.22

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %70.3

Kemal Kılıçdaroğlu: %29.7

KİLİS SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,62
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87

28 Mayıs İkinci Tur sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: %70.12
Kemal Kılıçdaroğlu: %29.88

OSMANİYE SEÇİM SONUCU

14 Mayıs sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,70

28 MAYIS İKİNCİ TUR SONUCU:

Recep Tayyip Erdoğan: %66.07

Kemal Kılıçdaroğlu %33.93

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