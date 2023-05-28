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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'a yanıt: Bugün millet iradesine saygı günü!

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Faik Öztrak’a yanıt: Bugün millet iradesine saygı günü!

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine milletin adamı Başkan Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na açık ara fark atarak önde gidiyor. Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın sandıklar kapanır kapanmaz söylediği “balkon konuşması ve oldu bitti” ifadelerine yanıt vererek, "CHP kendi verilerini gerçek gibi sunuyor. Ancak milli irade tecelli ediyor. Bugün millet iradesine saygı günüdür." dedi.

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine milletin adamı Başkan Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak önde gidiyor.

Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik açıklamalarda bulundu.

Sandıklar kapanır kapanmaz konuşan CHP'li Faik Öztrak'ın provokatif sözlerine yanıt veren Çelik, "Kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışıyorlar. YSK'nın güvenilir mekanizmaları çerçevesinde oylarımızı kullandık. Ekranlardan hep birlikte görüyoruz. Milli irade tecelli etmeye başladı. Karar ortaya çıkana, tablo netleşene kadar, son oy sayılana kadar sonuç şu demeyen bir iradeye sahibiz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar, CHP Genel Merkezi'nde alelacele sonuç açıklayanlardır. Yine telaş içinde şu saatte açıklamamızı bekleyiniz. Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, Türkiye güven içinde seçim yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Bugün bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa Türkiye'de 2.tur deneyimlendi." dedi.

CHP'Lİ ÖZTRAK NE DEDİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur için oy verme işleminin saat 17.00'de sona erdiğini hatırlattı ve "Buradan net bir uyarıda bulunuyoruz, sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın" dedi.

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