İstanbul Ankara İzmir ikinci tur seçim sonuçları! İşte en güncel oy oranları! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

YAYIN YASAĞI 18.15'TE KALKTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'nın yayın yasağı konusunda toplandığını belirterek, "Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileri ile de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır" dedi.