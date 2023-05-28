İstanbul Ankara İzmir ikinci tur seçim sonuçları! İşte en güncel oy oranları! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir'deki seçim sonuçları merak ediyor. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre yarışı İstanbul ve İzmir'de Kılıçdaroğlu, Ankara'da ise Başkan Erdoğan önde götürüyor. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'deki seçim sonuçları...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ana kadar yarışı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre açık ara önde götürüyor.
YAYIN YASAĞI 18.15'TE KALKTI
YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'nın yayın yasağı konusunda toplandığını belirterek, "Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileri ile de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır" dedi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA İSTANBUL-ANKARA-İZMİR SEÇİM SONUÇLARI
Saat 19.30
İSTANBUL (AÇILAN SANDIK YÜZDE 88,8)
Erdoğan: 48,7
Kılıçdaroğlu: 51,3
ANKARA (AÇILAN SANDIK YÜZDE 96,08)
Erdoğan: 49,63
Kılıçdaroğlu: 50,37
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