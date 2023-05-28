2.tur seçimde Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Milletin adamı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu HDPKK ile ittifak yapan 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı. İşte rakamlar...
Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.
Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylamaya şahit olunduğunu belirterek, "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." dedi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda bulunan 3279 numaralı sandıkta kullandı.
Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Erdoğan, Türk demokrasi hayatında ilk defa iki turlu bir seçime şahit olunduğunu söyledi.
Birinci turun 14 Mayıs'ta gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Oy kullandığı sınıftan ayrılan Erdoğan, okul çıkışında bahçedeki vatandaşlarla selamlaştı.
Başkan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunan vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından aracına binerek okuldan ayrıldı.
Öte yandan yabancı basın mensupları, Başkan Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösterdi.
Sabahın erken saatlerinde okula gelen çok sayıda gazeteci canlı yayın yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTA SONUÇ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.
Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.
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