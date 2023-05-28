"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Peki, Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...