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Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...

"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca açılan sandık verileri için detaylar araştırılıyor. Peki, açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...

"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Peki, Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek

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