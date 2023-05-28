Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca açılan sandık verileri için detaylar araştırılıyor. Peki, açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Peki, Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.
Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.
Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.
Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye Geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? Hangi ilde hangi aday önde? İşte anlık sonuçlar...
- YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener hayatı ve kariyeri...
- MÜŞAHİT para alıyor mu? YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Yurt dışı oyları sayımı canlı YSK | 28 Mayıs 2023 ikinci tur yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı, ne zaman? Kim yüzde kaç oy aldı?
- YSK ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2023! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? İlk sandıklar oy oranları...
- Deprem Bölgesi oy verme katılım oranı nasıl? 28 Mayıs 2023 deprem bölgesi seçim katılım oy oranı düşük mü? Maraş, Adıyaman, Urfa...
- SEÇİM YAYIN YASAĞI kalktı mı? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK son dakika açıklaması!
- ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?
- Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?
- Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip
- Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek? 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı?
- SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...