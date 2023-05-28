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İçişleri Bakanlığı teyakkuzda! Seçim güvenliği için tüm imkanlar seferber edildi: 596 bin görevli, 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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İçişleri Bakanlığı teyakkuzda! Seçim güvenliği için tüm imkanlar seferber edildi: 596 bin görevli, 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA

Türkiye 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için bugün ikinci kez sandık başına gitmeye hazırlanırken seçimde herhangi bir sorun yaşanmaması ve güvenliğin kontrol altında tutulması için İçişleri Bakanlığı bir dizi önlemler aldı. Türkiye genelinde 324 bin 409 polis, 193 bin 879 jandarma, 2 bin 640 Sahil Güvenlik, 58 bin 648 güvenlik korucusu ve 17 bin 189 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 596 bin 765 güvenlik personeli görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Seçim harekât merkezi olarak görev yapacak. 81 ildeki tüm gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile video konferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve dronlarla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.

SİBER NÖBET

Sosyal medya platformları üzerinden olası dezenformasyon, "seçim suçları" ile "provokatif paylaşımları" takip etmek amacıyla da "bilişim suçları ile mücadele ekipleri" görevlendirildi. Sosyal medya platformlarında suç unsuru tespit edilen paylaşımlarda bulunan kişilerle ilgili anında adli-idari işlemler başlatılacak.

ELEKTRİK ÖNLEMİ

Olası elektrik kesintilerine karşın ise ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları ve aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı da tedbirler alınacak.

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