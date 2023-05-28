İçişleri Bakanlığı teyakkuzda! Seçim güvenliği için tüm imkanlar seferber edildi: 596 bin görevli, 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Seçim harekât merkezi olarak görev yapacak. 81 ildeki tüm gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile video konferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve dronlarla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.