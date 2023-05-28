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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi.

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