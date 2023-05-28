Seçim tarihinde bir ilk! 64 milyon seçmen sandık başında: Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanını seçiyor

Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanılabilecek.

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.