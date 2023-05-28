Seçim tarihinde bir ilk! 64 milyon seçmen sandık başında: Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanını seçiyor
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye bugün 2 hafta sonra yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu bugün yapılacak. 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve 2 aday olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışacak.
Türkiye seçim tarihinde bir ilk yaşanacak ve seçmen ilk kez ikinci tur seçimi için sandık başında olacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda adaylar, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışacak.
Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a ilk turda 27 milyon 133 bin kişi oy verdi. Erdoğan'ın oy oranı, yüzde 49,52'ydi.
Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 594 bin oyla, yüzde 44,88'e ulaştı.
Ata ittifakı'nın adayı Sinan Oğan ise, yüzde 5,17 oy almıştı.
ATA İTTİFAKI BÖLÜNDÜ
İkinci tur seçimi için Ata İttifakı "destek" konusunda ayrıştı. İttifakın adayı Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerken, ittifakı oluşturan Zafer Partisi ve Adalet Partisi ise, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.
191 BİNDEN FAZLA SANDIK
5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 binden fazla sandık kurulacak.
Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanılabilecek.
Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.
YENİ SEÇMEN KAĞIDI YOK
2. tur için yeni seçmen kağıdı gönderilmeyecek. Seçmenler ilk turla aynı okul ve sandıkta oy verecek.
50 BİN YENİ SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDECEK
28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen ilk defa sandık başına gidecek. Bu seçmenlere seçmen bilgi kağıdı gönderilecek.
Yurt dışında kullanılan ve Ankara ATO kongre merkezine getirilen oylar da saat 17.00 itibariyle sayılmaya başlanacak.
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