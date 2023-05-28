Bakan Vahit Kirişci ve Nureddin Nebati'nin oy kullandığı sandıktan Başkan Erdoğan çıktı
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sandığından Başkan Erdoğan çıktı. Diğer yandan bir sandıkta da bir Galatasaray taraftarı pusulanın üzerine "Icardi'yi seçin gerisini geçin" yazdı.
Kahramanmaraş'ta oy kullanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Kirişci'nin sandığında 1 oyun üzerine ise Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ismi yazıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında oyunu Şehit İdari Ateşe Gelip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 2208 nolu sandıkta kullandı. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandık, görevliler tarafından açılarak oyların sayımına başlandı.
388 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta 324 seçmen oy kullandı, oyların 5'i geçersiz sayıldı. Yapılan sayımda geçerli 319 oyun 245'ini Recep Tayyip Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 74 oy çıktı.
1 OY DA ICARDI'YE
Sandıkta 1 oy da Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye çıktı. Geçersiz sayılan oy pusulasında 'evet' mührünü, iki adayın ortasına basan fanatik seçmen, 'Icardi'yi seçin, gerisini geçin' yazıp gülen yüz emojisi çizdi.
BAKAN NEBATİ'NİN SANDIĞINDA DA ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylamasında, Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1176 numaralı sandıkta, 305 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a 188, Kemal Kılıçdaroğlu'na 116 oyun çıktığı sandıkta, oylardan 1'i ise geçersiz sayıldı.
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