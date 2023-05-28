ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! "Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy aldığına yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023!