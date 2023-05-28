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ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?

"Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Canlı seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Peki, Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?

ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! "Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy aldığına yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023!

İKİNCİ TURDA ANLIK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

SEÇİMLERİ KAZANAN CUMHURBAŞKANI ADAYI BU SONUÇLARLA 5 YIL GÖREV YAPACAK

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu.

Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. 28 Mayıs ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

CUMHRUBAŞKANI SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BİTECEK?

Seçim sonuçlarının alınması için oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

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