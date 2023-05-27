Sülale boyu sigorta torpili! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sigorta kıyağı torunuyla sınırlı kalmamış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda sorulan sorunun ardından 10 aylık torununa sigorta yapıldığını kabul etmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun sigorta skandalının torunuyla bitmediği ve aile boyu sigorta skandalı olduğu ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun sülale boyu torpilli sigorta serüveni...
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı döneminde ailesine yönelik torpilleri yakasını bırakmıyor.
Dürüstlükten dem vuran ve Başkan Erdoğan'a sürekli ailesi üzerinden ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun kendi oğluna, kızına, torununa ve bütün akrabalarına yönelik iltimasları bir kez daha gündemde.
TORUNA SİGORTA SAHTEKARLIĞI
Katıldığı Youtube programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torununun usulsüz şekilde sigortalı yaptırılmasına ilişkin soruda kızını ve damadını suçladı.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Benim torunumu sigortalı şansım, istesem de yok. Annesi-babası yapmışsa onu bana yüklemek haksızlık değil mi? Ben mesela işveren değilim. İşveren olsam siz de benim iş yerimde çalışsanız sigortalı yapmak zorundayım. Ama siz başka bir yerde iseniz benim sizi sigortalı yapma şansım zaten istesem de yok. Eğer sigortalı yapılmışsa anneye, babaya sormak lazım. Hangi gerekçeyle siz bunu sigortalı yaptınız? Dolayısıyla orada beni suçlamak biraz haksızlık olmaz mı? Bir hata varsa hatayı niye inkar edeyim?"
TÜRKİYE'NİN EN ŞANSLI TORUNU: KUNDAKTAYKEN SİGORTALI İŞE GİRDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Youtube programında itiraf etmek zorunda kaldığı "torununa sigorta" olayı, Türkiye'nin en büyük usulsüzlükleri arasında yer almaya aday.
Kılıçdaroğlu'nun bahse konu torununun ismi Duru. Kılıçdaroğlu'nun büyük kızı Azime Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in çocuğu Duru Nadir, 29 Nisan 2008 tarihinde henüz 10 aylıkken sigortalı yapıldı.
Duru Nadir sigortalı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevindeydi. SGK kayıtlarına göre Duru Nadir'in henüz 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalıştığı ve 40 TL para kazandığı belirlendi. Skandal 2009 yılında patlak verdi.
10 aylık torununa sigorta yapılması sahtekarlığıyla ilgili Kılıçdaroğlu o dönem, "Torunumun sigortalı olması etik değil. Yapılan yanlış. Ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz" diyerek adeta milletin aklıyla alay etti.
Kılıçdaroğlu'nun kundaklık çağında iş yapıyormuş gibi gösterilerek sigorta girişi yapılan torunu Duru Nadir şimdi 16 yaşında. Kemal Kılıçdaroğlu, torunu Duru ile LGS sınavına girmeden önce birlikte kameralara poz vermiş ve sosyal medya hesabında yayınlamıştı.
Türkiye'de 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Çocukları çalıştırma yasağına uymayan veya gece işlerinde çalıştıranlar için idari para cezası uygulanıyor. Ülkemizde 10 aylıkken bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilen Kılıçdaroğlu'nun torunundan başka hiçkimse yok.
OĞLU DA 'KIYAK' SİGORTALI: HEM OKULDA HEM İŞTE, HEM DE FARKLI ŞEHİRDE!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şanslı" torununun yanı sıra "marifetli" oğlu da SGK kayıtlarına göre küçük yaşta sigortalı olarak işe girdi.
Oğul Kerem Kılıçdaroğlu, 14 yaşında ve henüz ilköğretim okulu dönemindeyken üstelik Ankara'da ikamet ediyorken, İstanbul'daki bir firmada çalıştı. Tesadüf, o dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'ydı...
SGK kayıtlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1983 doğumlu oğlu Kerem, 1997 yılında Ankara'da okula devam ettiği sırada İstanbul'da faaliyet gösteren Ekinciler Holding'te sigortalı olarak çalışıyor gösterildi.
"Marifetli çocuk" Kerem Kılıçdaroğlu'nun 1997/1 döneminde 60 gün, 1997/2 döneminde ise 1 gün sigortası ödendi.
1 Mart 1997'de şirkette çalışmaya başladığı 14'lük sigortalı Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs 1997'de işten ayrıldı olarak gösterildi. Kerem Kılıçdaroğlu 1997 yılında ilköğretim okulu son sınıf öğrencisiydi.
Kılıçdaroğlu'nun daha 14'ünde bir ilkokul öğrencisindeyken farklı şehirde 61 gün sigortalı olarak çalışmış gösterilen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu şimdi 40 yaşında ve emekli.
KIZINA YİNE AYNI ŞİRKETTEN KIYAK SİGORTA
Kılıçdaroğlu'nun "kıyak sigorta" listesinde sadece torunu ve oğlu yok.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, henüz 17 yaşında iken Ekinciler Holding'de sigortalatıldı. 10 Haziran 1996'da işe giriş yapmış gibi gösterilen lise öğrencisi Zeynep, şirkette 1 ay çalışıyor gibi gösterilerek çıkışı yapıldı.
Zeynep Kılıçdaroğlu şimdi 44 yaşında ve emekli.
DURU'NUN ANNESİNE ERKEN SİGORTA
Kılıçdaroğlu'nun torununun annesi Azime Aslı'nın yolu da Ekinciler Holding'ten geçti. 1976 doğumlu Azime Aslı Kılıçdaroğlu, 19 yaşındayken 1 Nisan 1995'te Ekinciler Holding'te işe girdi. Aslı Kılıçdaroğlu, bir ay sonra işten ayrıldı.
Azime Aslı Kılıçdaroğlu şimdi 47 yaşında ve emekli.
KILIÇDAROĞLU'NUN 3 ÇOCUĞU DA EMEKLİ
Çocuk ve genç yaşta sigorta girişi olan 40 yaşındaki Kerem Kılıçdaroğlu, 44 yaşındaki Zeynep Kılıçdaroğlu ve 47 yaşındaki Azime Aslı Kılıçdaroğlu, sigorta girişleri 1999 yılından önce yapılmış olduğu için EYT düzenlemesinden yararlanarak emeklilik hakkı elde etti.
AKRABALARI SINAVSIZ ŞEKİLDE SSK'YA DOLDU
Kızına, oğluna, torununa sigorta iltimasıyla anılan Kılıçdaroğlu, yakın akrabalarını da es geçmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1992-1999 arası SSK Genel Müdürlüğü döneminde 70 akrabası torpille işe girdi.
Kılıçdaroğlu, eski soyismi olan Karabulut soyadını taşıyan 31 akrabasını sınavsız olarak SSK'da göreve başlattı.
Kılıçdaroğlu'nun annesinin soyadı Gündüz'ü taşıyan 26 akrabası SSK'ya yerleştirildi.
Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun evlenmeden önceki soyadı Düzgün'ü taşıyan 13 akrabası SSK'da işe başladı.
Bahse konu 70 akrabanın tamamı Kılıçdaroğlu döneminde hemşire, laborant, ebe, hasta bakıcı ve şoför olarak SSK'ya yerleştirildi.
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