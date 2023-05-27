Sülale boyu sigorta torpili! Kemal Kılıçdaroğlu’nun sigorta kıyağı torunuyla sınırlı kalmamış

10 aylık torununa sigorta yapılması sahtekarlığıyla ilgili Kılıçdaroğlu o dönem, "Torunumun sigortalı olması etik değil. Yapılan yanlış. Ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz" diyerek adeta milletin aklıyla alay etti.

Kılıçdaroğlu'nun kundaklık çağında iş yapıyormuş gibi gösterilerek sigorta girişi yapılan torunu Duru Nadir şimdi 16 yaşında. Kemal Kılıçdaroğlu, torunu Duru ile LGS sınavına girmeden önce birlikte kameralara poz vermiş ve sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Türkiye'de 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Çocukları çalıştırma yasağına uymayan veya gece işlerinde çalıştıranlar için idari para cezası uygulanıyor. Ülkemizde 10 aylıkken bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilen Kılıçdaroğlu'nun torunundan başka hiçkimse yok.