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2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?

"2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri merak ediliyor. 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?

"2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanmak için seçimin 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

28 MAYIS PAZAR YSK SEÇİM YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?

Pazar 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek. YSK seçim yasaklarını erkene çekebilecek. Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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