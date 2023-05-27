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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'milletimiz gereken cevabı verdi' diyerek tepki gösterdi: CHP zihniyeti riya dolu maskesini indirdi

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Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ’milletimiz gereken cevabı verdi’ diyerek tepki gösterdi: CHP zihniyeti riya dolu maskesini indirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşleri dışında başka işlerle meşgul olanlara, ili dışında, il il gezenlere, ikbal kaygısı çekenlere milletimiz 14 Mayıs'ta gereken cevabı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, o köhneleşmiş zihniyet, riya dolu maskesini indirdi" dedi.

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