HDP'li Selahattin Demirtaş yine Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime artık sayılı saatler kaldı. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de destek verdiği 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yedi. 2. tur için milliyetçilik rolüne bürünen Kılıçdaroğlu'nun maskesi HDPKK'dan gelen destek açıklamaları ile düştü. Terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş seçime saatler kala Kılıçdaroğlu'na bir kez daha oy istedi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kaldı. Millet yarın yani 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNDÜ AMA GERÇEK ORTADA
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından netleşti.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, özerklik vadedip 'kayyuma son' diyen Kılıçdaroğlu Kandil'den gelen destek açıklamalarına da ses çıkarmadı. FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından milliyetçi rolüne büründü.
Atatürk portesi ile videolar çeken Kılıçdaroğlu daha sonra mülteci provokasyonunu körükleyen Ümit Özdağ ile masaya oturdu.
Özdağ'a da üniter yapı sözü veren Kılıçdaroğlu'nun tüm tuşları bastığı görüldü.
Kılıçdaroğlu milliyetçi pozu verse de terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP Kılıçdaroğlu'na destek açıklayarak Kılıçdaroğlu'nun maskesini bir kez daha düşürdü.
HDPKK'LI SELAHATTİN DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ
PKK, Kandil'deki terör elebaşlarından medyasına kadar Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruken HDPKK'nın tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu için oy dilendi.
KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN NEFES ALALIM
Karamsarlık pompalayarn Demirtaş demokrasinin ve ülkenin son seçimi olabileceğini savunarak tehdide girişti.
Selahattin Demirtaş, "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
Demirtaş dün de Kılıçdaroğlu'na oy istemişti. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin." dedi.
İLK TUR ÖNCESİ YÜRÜ KEMAL PAYLAŞIMI
HDPKK'lı Demirtaş ilk tur öncesi de Kılıçdaroğlu'na destek açıklamış ve 'Yürü Bay Kemal' demişti.
Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız." ifadeleriyle muhalefete çağrı yapmıştı.
PERVİN BULDAN İTİRAF ETTİ: KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu HDP ile pazarlık yapmadım dese de HDPKK'lı Pervin Buldan pazarlığı itiraf etti. Buldan, "Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir." ifadelerini kullandı.
Yine HDP'li Cengiz Çandar da, "özyönetim" taleplerinin olduğunu dillendirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinde mutabık kaldı" itirafını yapmıştı.
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