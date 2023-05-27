Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Madem bu seçim referandum kaybedenin istifa etmesi gerekiyor
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken ilk turda oy oranıyla dikkat çeken ve ikinci turda da Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan seçimlere bir gün kala önemli açıklamalarda bulundu. Oğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum olarak tanımladığı seçimlere ilişkin Bay Kemal'e yüklenirken "Madem bu seçim bir referandum o zaman seçim gecesi de, bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerden birine doğru yol alırken ilk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla dikkat çeken Sinan Oğan seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğini sordu.
"MADEM REFERANDUM KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE İSTİFA ETMELİ"
Oğan, "Madem bu seçim bir referandum, o zaman seçim gecesi de bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil, Millet İttifafı'nın her bir ferdinin, genel başkanının istifa etmesi gerekiyor. Madem referandum dediniz, hodri meydan o zaman" dedi.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan ve ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıklayan Sinan Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Kapalı Yol'da esnaflarla buluştu, ardından Kepez ilçesindeki gençlik ve kadın buluşmasına katıldı. Sinan Oğan, burada seçim sürecini değerlendirerek, kendisine gelen eleştirileri anlattı.
"FETÖ'DEN ÇOK İYİ DERS ALMIŞLAR"
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu sonrası ve Cumhur İttifakı'na desteği sonrası bir kitle tarafından linç kampanyası başlatıldığını aktaran Oğan, "Bir kitle var ki; Allah muhafaza. Eşim, kızım, oğlum dahil linçlemede hakarette sınır tanımayanlar, en adi metotlarda bize saldırmaya başladılar. Ben o zaman anladım ki Allah bunların getireceği demokrasiden korusun ülkemizi. FETÖ'den çok iyi ders almışlar. FETÖ vari usullerle olmayan belgeleri oluşturmaya çalışmaktalar. Sayın Aliyev'i dahi bu işin içine katma küstahlığını göstermekten geri durmayanlar, bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık yaptığımız iftirasını atmaya kadar her türlü iftirada bulundular. Ancak çamur attılar izi kalmadı. Kalmaz. Biz doğru insanlarız, omurgalı insanlarız ve bugün görüyoruz ki doğru yoldayız inşallah" dedi.
"12 YAŞINDAKİ KIZIM TELEFONUNU, 17 YAŞINDAKİ OĞLUM SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI"
Yapılan linç girişimlerinin eşinin psikolojisini bozduğunu ifade eden Oğan, "Eşimin bu süreçte en iyi siz anlarsınız. Psikolojisi bozuldu. O kadar çok küstahça hakaretlerde bulundular ki; 12 yaşındaki kızım cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Bir yerlerden buluyorlar ve mesaj atıyorlar. 17 yaşında oğlum bütün sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Nasıl bir küstahlık, nasıl bir aymazlık, alçaklık. Hakarette sınır tanımıyorlar. Beni eleştirebilirsiniz ancak küfür nedir, hakaret nedir, çocukları aileyi bu işin içine katmak nedir. O sebeple biz bir kez daha bu linç kültürünü gördükten sonra doğru karar vermişiz, doğru yerdeyiz" diye konuştu.
"HODRİ MEYDAN"
Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa konusunda soru yönelten Oğan, "Millet, parlamento seçimlerinde olduğu gibi çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verip Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtiğinde, bu referandumun sonucu Sayın Kılıçdaroğlu için bir kayıp ve istifa olacak mı? Madem bu seçim bir referandum o zaman seçim gecesi de, bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil, Millet İttifafı'nın her bir ferdinin, genel başkanının istifa etmesi gerekiyor. Madem referandum dediniz, hodri meydan o zaman" ifadelerini kullandı.
"HAFTALIK MİLLİYETÇİ BUNLAR"
Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimi öncesi birden bire milliyetçi kesildiğini ileri sürerek, "Türkiye'de soykırım var diye suçlayan Canan Kaftancıoğlu, Göktürk bayrağının altında yürüyüş yapıyor. Neredeyse Başbuğ Canan diyecekler. Bunlara mevsimlik milliyetçi diyeceğim ama bir mevsim milliyetçi bile olamaz bunlar. Haftalık milliyetçi bunlar. Onun için bunların milliyetçilikleri de, programları gibi doğru değil. Gittikleri yol gibi doğru değil. Bunların Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz tezi de doğru değil. Bütün hepsi Türk milliyetçilerinin oyunu almak içindir" şeklinde konuştu.
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