Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Madem bu seçim referandum kaybedenin istifa etmesi gerekiyor

"FETÖ'DEN ÇOK İYİ DERS ALMIŞLAR"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu sonrası ve Cumhur İttifakı'na desteği sonrası bir kitle tarafından linç kampanyası başlatıldığını aktaran Oğan, "Bir kitle var ki; Allah muhafaza. Eşim, kızım, oğlum dahil linçlemede hakarette sınır tanımayanlar, en adi metotlarda bize saldırmaya başladılar. Ben o zaman anladım ki Allah bunların getireceği demokrasiden korusun ülkemizi. FETÖ'den çok iyi ders almışlar. FETÖ vari usullerle olmayan belgeleri oluşturmaya çalışmaktalar. Sayın Aliyev'i dahi bu işin içine katma küstahlığını göstermekten geri durmayanlar, bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık yaptığımız iftirasını atmaya kadar her türlü iftirada bulundular. Ancak çamur attılar izi kalmadı. Kalmaz. Biz doğru insanlarız, omurgalı insanlarız ve bugün görüyoruz ki doğru yoldayız inşallah" dedi.

"12 YAŞINDAKİ KIZIM TELEFONUNU, 17 YAŞINDAKİ OĞLUM SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI"

Yapılan linç girişimlerinin eşinin psikolojisini bozduğunu ifade eden Oğan, "Eşimin bu süreçte en iyi siz anlarsınız. Psikolojisi bozuldu. O kadar çok küstahça hakaretlerde bulundular ki; 12 yaşındaki kızım cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Bir yerlerden buluyorlar ve mesaj atıyorlar. 17 yaşında oğlum bütün sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Nasıl bir küstahlık, nasıl bir aymazlık, alçaklık. Hakarette sınır tanımıyorlar. Beni eleştirebilirsiniz ancak küfür nedir, hakaret nedir, çocukları aileyi bu işin içine katmak nedir. O sebeple biz bir kez daha bu linç kültürünü gördükten sonra doğru karar vermişiz, doğru yerdeyiz" diye konuştu.