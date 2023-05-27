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28 Mayıs canlı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanlığı seçimi Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları! Anlık seçim sonuçları

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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28 Mayıs canlı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanlığı seçimi Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları! Anlık seçim sonuçları

Son dakika haberi | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına gidecek. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar en hızlı ve doğru şekilde ahaber.com.tr 28 Mayıs seçim sayfasında olacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları anlık olarak güncellenecek. Sandıkların açılmasıyla beraber 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim de belli olacak. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayacak oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak ahaber.com.tr seçim sayfasında yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm ayrıntılar;

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar ahaber.com.tr seçim sayfasında paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
*Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

*Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

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