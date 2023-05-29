2023 Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı? Seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL?
Seçim sırasında oy kullanmama ya da pusulanın fotoğrafını çekmek gibi yasakların detayları araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunun öncesinde vatandaşlar yasakları ve cezalarını araştırmaya başladı. Peki seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?
Seçim sırasında oy kullanmama ya da pusulanın fotoğrafını çekmek gibi yasakların detayları araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunun öncesinde vatandaşlar yasakları ve cezalarını araştırmaya başladı. Peki seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
OY PUSULASI FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YASAK MI?
Yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu'na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL'ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir.
8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:
"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."
OY KULLANMAMA CEZASI 2023
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.
MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
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