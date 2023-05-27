Başkan Erdoğan’dan halka mutlak uyarı: Yarın herkes sandığa gitmeli

"YARIN AKŞAM ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, KİMSE KAYBETMEYECEK"

Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki Kandil'den Türk siyaseti dizayn etmek isteyenler dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki tüm Türkiye, milletimiz kazanacak. Demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm seçmenler kazanacak.

(Yurt dışı oylar) PKK ne yapıyor onlara saldırıyor. Ama onlar oyunu cesaretle kullandılar. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak.