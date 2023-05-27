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Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Türkiye Somali’deki terör saldırısını kınadı! Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir" ifadeleri kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Somali'deki Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığı, Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntülerini paylaştığı, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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