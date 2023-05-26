Mansur Yavaş vatandaşı bıktırdı! Yenimahalle - Şentepe teleferik hattının son 4 yılda çalışmadığı gün sayısı çalıştığı günden fazla

Atakan Arslan isimli bir başka kullanıcı da Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Yenimahalle Şentepe teleferik hattı ile ilgili şikayetlerimizi dinleyip anlayacak tek bir yetkiliniz yok mu Sayın başkanım" şeklinde paylaşım yaptı.

Sinan Kıvrak isimli bir başka kullanıcı ise, "Sırf eski yönetime inat Şentepe teleferiği belediye tarafından kapatıldı. 2 yıldır, durdurdukları sistemi bir türlü çalışıtıramıyorlar, sıkıntı şu; bu zihniyet ülke yönetmeye talip olursa savunma sanayinin durumu Şentepe teleferiğinden daha berbat olur. Toparlamak On yıllar alır." diyerek tepki gösterdi.

Yaşar Güçlü isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Yenimahalle Şentepe teleferiği üzüm salkımı gibi kaç yıldır havada sallanıyor. Oysa çok işimize yarıyordu metroya ulaşmak için." dedi.

Mehmet Türk de, "Başkan tasarruf tasarruf deyip halkın hizmetini neden kısıtlıyorsunuz. Şentepe teleferiği neden çalıştırmıyorsunuz. Buna tasarruf denmez beceriksizlik denir. Teleferiği açın ve bedava yapında halka hizmet edin. Tasarruf diye palavralara halkın karnı tok." şeklinde tepki gösterdi.