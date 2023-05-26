Mansur Yavaş vatandaşı bıktırdı! Yenimahalle - Şentepe teleferik hattının son 4 yılda çalışmadığı gün sayısı çalıştığı günden fazla
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını duyurduğu CHP'li Mansur Yavaş Ankara'da vatandaşa isyan ettirdi. Bozulan metrolar, yolda kalan otobüsler, en ufak yağışta su basan alt geçitler Ankaralı vatandaşların hayatını zorlaştırdığı yetmezmiş gibi şimdi de çeşitli bahanelerle günlerce kapatılan Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı geçtiğimiz günlerde ‘Hava şartları ve kazı çalışmaları’ bahane edilerek bir kez daha halkın kullanımına kapatıldı. Koltuk sevdasına şehir şehir gezen Yavaş, 4 yılda tek bir çivi çakmazken yapılanlara da sahip çıkmadı.
Koronavirüs salgını döneminde kabinlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olmadığı belirtilerek kapatılan Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı daha sonra da Fransa'dan teknik ekip bekleniyor, yurtdışından halat gelecek denilerek kapalı tutuldu. Pandemi döneminde teleferiği 2 yıl kaderine terk ederek hiçbir bakımını yapmayan Büyükşehir Belediyesi pandemiden sonra da ağır bakımları yapılıyor denilerek 26 Milyon lira para harcandı. Ancak yapılan sözde bakıma rağmen çeşitli arızalardan dolayı teleferik yine her fırsatta kullanıma kapatılmaya devam etti.
ÇALIŞMADIĞI GÜN ÇALIŞTIĞI GÜNDEN FAZLA!
4 yıldır vizyonsuzluğun zirve yaptığı Ankara'da yolda kalan otobüsler, arıza yapan metrolar, en ufak yağmurda temizlenmeyen mazgallar yüzünden su baskınları yaşayan alt geçitler yüzünden vatandaşlar zor günler geçiriyor. Yaşanan skandalları bir kenara bırakan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, koltuk sevdasına Ankara'yı Allah'a emanet bırakıp miting miting gezmeye, katıldığı canlı yayınlarda yalan söylemeye devam ediyor.
Son olarak pandemi döneminde 2 yıl kaderine terk edilen ve daha sonra ağır bakımları yapılıyor, Fransa'dan teknik ekip bekleniyor, halat gelecek denilerek 27 Milyon lira para harcanan teleferik hala düzenli olarak çalıştırılamıyor. Geçtiğimiz aylarda fiber kabloların kopması sebebiyle teleferik kullanıma kapatılmıştı. Her fırsatta kullanıma kapatılan teleferik şimdi de hava muhalefetine ve kazı çalışmalarına takıldı. 6 ayda yapımı tamamlanan teleferiğin 4 yıldır çalışmadığı gün sayısı çalıştığı günden fazla.
VATANDAŞLAR BIKTI!
Liyakatsiz yönetim anlayışı yüzünden Ankaralılara 4 yıldır çile çektiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Her gün başka bir sebepten dolayı bozulan Yenimahalle – Şentepe teleferiği yüzünden halk perişan olurken sosyal medya üzerinden Yavaş'a tepki gösteren Yener Öztürk isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Ankara'ya hoşgeldin Sayın Başkan. Şentepe dediğin yer Yenimahalle ilçesi sınırlarında. Hani bu zırt pırt teleferik arızası olan semt" ifadelerini kullandı.
Atakan Arslan isimli bir başka kullanıcı da Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Yenimahalle Şentepe teleferik hattı ile ilgili şikayetlerimizi dinleyip anlayacak tek bir yetkiliniz yok mu Sayın başkanım" şeklinde paylaşım yaptı.
Sinan Kıvrak isimli bir başka kullanıcı ise, "Sırf eski yönetime inat Şentepe teleferiği belediye tarafından kapatıldı. 2 yıldır, durdurdukları sistemi bir türlü çalışıtıramıyorlar, sıkıntı şu; bu zihniyet ülke yönetmeye talip olursa savunma sanayinin durumu Şentepe teleferiğinden daha berbat olur. Toparlamak On yıllar alır." diyerek tepki gösterdi.
Yaşar Güçlü isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Yenimahalle Şentepe teleferiği üzüm salkımı gibi kaç yıldır havada sallanıyor. Oysa çok işimize yarıyordu metroya ulaşmak için." dedi.
Mehmet Türk de, "Başkan tasarruf tasarruf deyip halkın hizmetini neden kısıtlıyorsunuz. Şentepe teleferiği neden çalıştırmıyorsunuz. Buna tasarruf denmez beceriksizlik denir. Teleferiği açın ve bedava yapında halka hizmet edin. Tasarruf diye palavralara halkın karnı tok." şeklinde tepki gösterdi.
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