CHP tabanını çıldırtacak talep! Koalisyonun küçük ortakları Kemal Kılıçdaroğlu’nu kıskaca aldı: DEVA grup için 5 vekil daha istiyor

Sarıkaya'nın koalisyonun küçük ortaklarının grup kurma istemiyle ilgili kaleme aldıkları şu şekilde;

Son günlerde seçime odaklı yoğun bir çalışmanın içinde olsalar da Millet İttifakı cephesinin özellikle CHP listesinden seçilip TBMM'ye gelen 4 partisinin milletvekilleri arasında ciddi bir grup kurma hesabı yapılıyor.

Neden de DEVA'nın 15, SP ve Gelecek'in 10'ar, DP'nin 3, Türkiye Değişim Partisi'nin de bir milletvekili bulunuyor olması.

İki milletvekilinin daha katılması halinde, 40 milletvekiline ulaşılıyor ve buradan da iki grup çıkarma olanağına kavuşuluyor.

Ancak dün sohbet ettiğim, SP, Gelecek ve DEVA yöneticileri, iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirttiler.

Neden de tam sınırda 20'şer vekille grup kurup, bir milletvekili hareketiyle sıkıntıya düşmemek…

Ancak bu kez de hangisi parti çatısı altında grup kurulacağı tartışması başlıyor.

Seçim öncesi çatı içinde çatı ittifakı konusunda benzer bir tartışma yaşanmış ve uzlaşı çıkamamıştı; bu kez de DEVA ve SP'nin grup konusundaki tutumu önemli.